На Среднем Урале с 1 января водить детей в детский сад станет дороже

СЕГОДНЯ 12:02 2018-11-12T14:44:39+03:00

Тарифы будут зависеть от времени пребывания ребенка в группе и образовательной программы садика Фото: Алексей БУЛАТОВ

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С начала следующего года в Свердловской области вырастет плата за детские сады. Об этом говорится в постановлении правительства региона за подписью вице-губернатора Алексея Орлова.

С 1 января начнут действовать новые максимальные тарифы. Зависеть они будут от времени пребывания ребенка в группе, образовательной программы дошкольного учреждения и территориального расположения садика.

Так, в Екатеринбурге родителям малышей за пребывание в группе сокращенного дня придется отдать в месяц 3 070 рублей. Группа полного дня обойдется в 3 240 рублей. Круглосуточное пребывание ребенка в детском саду встанет в 3 730 рублей.

Больше всех придется платить родителям в Первоуральске. Здесь месячное пребывание в группе полного дня будет стоить 3 380 рублей. А самые выгодные цены оказались в Качканарском округе - 1 947 рублей.