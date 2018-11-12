2018-11-12T14:47:09+03:00
Общество

В Свердловской области в 2019 году построят 17 новых школ

Также в регионе заложат несколько детских садов и творческих центров
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Всего на сферу образования в 2019 году потратят 65 миллиардов рублейВсего на сферу образования в 2019 году потратят 65 миллиардов рублейФото: Алексей БУЛАТОВ
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На сферу образование в 2019 году на Среднем Урале потратят 65 миллиардов рублей. Большая часть денег пойдет на строительство школ и детских садов.

Так, 426 миллионов из региональной казны направят на возведение школы на 1 275 мест в Каменск-Уральском. Порядка 386 миллионов выделят на строительство школы на 1 200 мест в Нижнем Тагиле. Еще 373 миллионов пойдут на школу новую в Арамиле, рассчитанной на 1 000 мест.

Верхняя Пышма получит на реконструируют школ № 1 и № 3 266 и 83 миллиона рублей соответственно. А в Екатеринбурге за 135 миллионов рублей появится школа № 80.

- В перспективе строительство школы - детского сада в селе Усть-Салда за 130 миллионов рублей, - рассказали в Департаменте информполитики региона. - С привлечением федеральных средств планируется строительство детских садов в Красноуральске и Березовском.

Кроме того, в областном бюджете 2019 года предусмотрено финансирование в 100 миллионов рублей на строительство Центра поддержки творчески одаренных детей в Екатеринбурге. Порядка 104 миллионов направят на возведение Дворца технического творчества в Верхней Пышме.

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