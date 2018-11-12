На водоемах Екатеринбурга установили таблички, запрещающие выход на лед

СЕГОДНЯ 10:56 2018-11-12T10:57:44+03:00

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Жителей уральской столицы предупреждают об опасности выхода на лед городских водоемов. Специально для этого районные администрации установили возле подведомственных акваторий порядка 80 спецтабличек.

- Таблички с надписью: «Переход (переезд) по льду запрещен» появились в наиболее популярных у горожан местах выхода на лед: на Верх-Исетском и Нижне-Исетском прудах, на озере Шарташ, - рассказали в пресс-службе мэрии. - Их устанавливают с началом ледостава и убирают уже весной. В этом году работа уже проведена в полном объеме.

Спасатели напоминают, что лед на водоемах, находящихся в городе, всегда менее прочен, чем на загородных. Особо опасен белый или с желтоватым оттенком матовый лед - такой цвет он приобретает во время оттепели, изморози или дождя. Но это не единственный показатель - толщина и прочность льда в каждом водоеме различны и зависят от температуры воздуха, солености воды, глубины и скорости течения.