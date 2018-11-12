На водоемах Екатеринбурга установили таблички, запрещающие выход на лед
Жителей уральской столицы предупреждают об опасности выхода на лед городских водоемов. Специально для этого районные администрации установили возле подведомственных акваторий порядка 80 спецтабличек.
- Таблички с надписью: «Переход (переезд) по льду запрещен» появились в наиболее популярных у горожан местах выхода на лед: на Верх-Исетском и Нижне-Исетском прудах, на озере Шарташ, - рассказали в пресс-службе мэрии. - Их устанавливают с началом ледостава и убирают уже весной. В этом году работа уже проведена в полном объеме.
Спасатели напоминают, что лед на водоемах, находящихся в городе, всегда менее прочен, чем на загородных. Особо опасен белый или с желтоватым оттенком матовый лед - такой цвет он приобретает во время оттепели, изморози или дождя. Но это не единственный показатель - толщина и прочность льда в каждом водоеме различны и зависят от температуры воздуха, солености воды, глубины и скорости течения.