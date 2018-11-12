Свердловчане смогут жаловаться на качество еды в школьных столовых
В Свердловской области начнет работу необычная «горячая линия». Теперь жители региона смогут жаловаться на качество питания в школьных столовых и детских садах. Авторами проекта выступили члены Уральского Родительского Комитета после череды отравлений детей во время обедов.
- Вся информация о нарушениях питания детей в образовательных учреждениях будет тщательно иследована, доведена до Роспотребнадзора муниципальных образований, Уполномоченного по правам ребенка и Прокуратуры Свердловской области, - рассказали в Комитете.
Информацию уральцы могут сообщать по телефону - 8-922-119-28-88 или отправив сообщение по электронной почте - zhabreev-urk@mail.ru.