Свердловчане смогут жаловаться на качество еды в школьных столовых

СЕГОДНЯ 10:34 2018-11-12T10:37:17+03:00

О нарушениях можно сообщать по телефону или электронной почте Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Свердловской области начнет работу необычная «горячая линия». Теперь жители региона смогут жаловаться на качество питания в школьных столовых и детских садах. Авторами проекта выступили члены Уральского Родительского Комитета после череды отравлений детей во время обедов.

- Вся информация о нарушениях питания детей в образовательных учреждениях будет тщательно иследована, доведена до Роспотребнадзора муниципальных образований, Уполномоченного по правам ребенка и Прокуратуры Свердловской области, - рассказали в Комитете.

Информацию уральцы могут сообщать по телефону - 8-922-119-28-88 или отправив сообщение по электронной почте - zhabreev-urk@mail.ru.