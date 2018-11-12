Прокуратура Екатеринбурга закрыла четыре сайта по продаже токсичного средства для похудения

СЕГОДНЯ 10:16 2018-11-12T10:16:32+03:00

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Прокуратура Железнодорожного района Екатеринбурга обнаружила в интернете четыре сайта, где продавалось запрещенное средство для похудения. Нелегальный жиросжигатель имеет в составе вещество, которое используется в производстве красителей, и является токсичным. Отравление им может привести к летальному исходу.

- С целью устранения нарушений прокуратура направила в суд заявления о признании информации на сайтах запрещенной к распространению на территории Российской Федерации и включению их в Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети Интернет и сетевых адресов, содержащих информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Суд удовлетворил требования в полном объеме. Доступ к данным сайтам заблокирован.