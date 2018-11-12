2018-11-12T09:30:29+03:00
Происшествия

Мошенник-хакер из Перми украл с банковской карты свердловчанки 50 тысяч рублей

Программисту грозит до пяти лет колонии
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Женщина хотела подзаработать, продав швейную машинку, а в итоге потеряла крупную суммуЖенщина хотела подзаработать, продав швейную машинку, а в итоге потеряла крупную суммуФото: Алексей БУЛАТОВ
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Жителю Перми грозит тюремный срок за кражу денег с банковской карты свердловчанки. Жертвой мошенника стала женщина, разместившая на сайте «Красноуфимск-онлайн» объявление о продаже швейной машины.

Пермяк, имитируя женский голос, позвонил по указанному в объявлении номеру телефона и сказал, что готов купить машинку. Но в результате, воспользовавшись доверчивостью женщины, обокрал ее.

- Под предлогом оплаты путем перевода, мужчина попросил потерпевшую подойти к ближайшему банкомату и сообщить ему номер ее банковской карты. Получив необходимые сведения и давая женщине указания, обвиняемый зарегистрировал от ее имени сервис «онлайн-банк», - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Продолжая разговор, пермский хакер уверял женщину, что уже перечисляет ей деньги за машинку. На самом же деле он переводил деньги потерпевшей с одного её счета на другой. А затем вдруг сообщил, что случайно перечислил лишние 54 тысячи рублей. Женщина, испугавшись, что случайно взяла чужие деньги, тут же перевела эту сумму пермяку.

Теперь обвиняемому грозит до пяти лет колонии.

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