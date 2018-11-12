2018-11-12T09:11:38+03:00
Спорт

Теннисисты со всей России поборолись за престижные призы в Оренбурге

Турнир по настольному теннису прошел с 7 по 10 ноября
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Турнир в честь памяти Виктора Черномырдина прошел в столице Оренбургской области с 7 по 10 ноября. В Оренбург приехало более 100 спортсменов из Екатеринбурга, Гая, Казани, Кувандыка, Магнитогорска, Медногорска, Москвы, Нижнего Новгорода, Новотроицка, Оренбурга, Орска, Перми, Самары, Сорочинска и других городов России. Турнир проводился в одиночном и парном разрядах. Спортсмены, занявшие 1-3 места, получили медали, грамоты и ценные призы.

Соревнования прошли по инициативе Правительства Оренбургской области для увековечения памяти российского премьера, популяризации настольного тенниса среди молодежи, пропаганды здорового образа жизни и укрепления дружеских связей с другими регионами.

Организаторы турнира – ООО «Газпром добыча Оренбург», министерство физической культуры, спорта и туризма Оренбургской области, российская и областная федерации настольного тенниса.

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