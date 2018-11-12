2018-11-12T08:57:55+03:00
Здоровье

На здравоохранение Свердловской области выделят 42 миллиарда рублей

Деньги поступят как из областной казны, так и из федеральной
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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По сравнению с предыдущим годом финансирование увеличилось на 1,2 миллиарда рублейПо сравнению с предыдущим годом финансирование увеличилось на 1,2 миллиарда рублейФото: Алексей БУЛАТОВ
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Свердловское министерство здравоохранения получит в следующем году 41,8 миллиарда рублей. Большая часть - 40,5 миллиарда - поступит из областной казны, остальное направят из федерального бюджета.

- Сумма, выделенная на финансирование системы здравоохранения на 1,2 миллиарда рублей больше расходов 2018 года. Это значит, что повышается уровень социальной защищенности граждан и, как следствие, здоровье жителей Свердловской области, - заявил министр здравоохранения Андрей Цветков.

Прежде всего, деньги пойдут на обеспечение лекарствами льготников, развитие системы первичной медицинской помощи и детского здравоохранения, программы борьбы с сердечно-сосудистыми и онкозаболеваниями, а также информатизации и привлечение в больницы квалифицированных специалистов.

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