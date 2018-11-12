Березовчанка отсудила 50 тысяч рублей за затяжные похороны мужа

СЕГОДНЯ 08:38 2018-11-12T08:42:43+03:00

Больше взыскать с ритуальщиков не получилось, так как женщина не заключила с фирмой договор Фото: Алексей БУЛАТОВ

Рабочие выкопали могилу только через шесть часов после того, как гроб уже привезли на кладбище

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Жительница Березовского засудила бюро ритуальных услуг, которое хоронило ее мужа до ночи. Супруг Ирины скончался в конце прошлого года. Женщина через интернет нашла похоронную службу - ИП Стрелкова - где заказала транспортировку тела и подготовку могилы. За услуги Ирина заплатила 84,5 тысячи рублей.

По устной договоренности могила должна была быть готова к 14:00. Но в день похорон после отпевания усопшего, траурная процессия обнаружила, что могила выкопана лишь на полметра.

При этом поминальный обед был заказан на 15:30, а столовая работала только до 17:00. В общепите женщине пошли на встречу и согласились задержаться на час. Однако, чтобы успеть встоловую, гроб с телом покойного пришлось оставить в катафалке на кладбище.

В 20:00 родственники и друзья вновь приехали на кладбище, но выяснилось, что могила узкая. Гроб пришлось снова доставать. В итоге похоринть мужа Ирине удалось только к девяти часам вечера.

Претензию женщины индивидуальный предприниматель проигнорировала. Тогда Ирина подала в суд иск, в котором просила взыскать с ИП Стрелковой возмещение убытков, компенсацию морального вреда и штраф.

Суд требования удовлетворил частично, обязав предпринимателя выплатить компнсацию морального вреда - 40 тысяч рублей и штраф - 10 тысяч рублей. В остальном было отказано, так как стороны не заключали договор.

- Ритуальное бюро не согласилось с вердиктом и подало апелляционную жалобу в Свердловский областной суд, прося снизить размер компенсации до 10 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе облсуда. - Судебная коллегия, рассмотрев материалы дела, согласилась с выводами первой инстанции и оставила решение без изменения.