2018-11-12T08:42:43+03:00
Общество

Березовчанка отсудила 50 тысяч рублей за затяжные похороны мужа

Рабочие выкопали могилу только через шесть часов после того, как гроб уже привезли на кладбище
Наталья КСЕНОФОНТОВА
Поделиться:
Больше взыскать с ритуальщиков не получилось, так как женщина не заключила с фирмой договорБольше взыскать с ритуальщиков не получилось, так как женщина не заключила с фирмой договорФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Жительница Березовского засудила бюро ритуальных услуг, которое хоронило ее мужа до ночи. Супруг Ирины скончался в конце прошлого года. Женщина через интернет нашла похоронную службу - ИП Стрелкова - где заказала транспортировку тела и подготовку могилы. За услуги Ирина заплатила 84,5 тысячи рублей.

По устной договоренности могила должна была быть готова к 14:00. Но в день похорон после отпевания усопшего, траурная процессия обнаружила, что могила выкопана лишь на полметра.

При этом поминальный обед был заказан на 15:30, а столовая работала только до 17:00. В общепите женщине пошли на встречу и согласились задержаться на час. Однако, чтобы успеть встоловую, гроб с телом покойного пришлось оставить в катафалке на кладбище.

В 20:00 родственники и друзья вновь приехали на кладбище, но выяснилось, что могила узкая. Гроб пришлось снова доставать. В итоге похоринть мужа Ирине удалось только к девяти часам вечера.

Претензию женщины индивидуальный предприниматель проигнорировала. Тогда Ирина подала в суд иск, в котором просила взыскать с ИП Стрелковой возмещение убытков, компенсацию морального вреда и штраф.

Суд требования удовлетворил частично, обязав предпринимателя выплатить компнсацию морального вреда - 40 тысяч рублей и штраф - 10 тысяч рублей. В остальном было отказано, так как стороны не заключали договор.

- Ритуальное бюро не согласилось с вердиктом и подало апелляционную жалобу в Свердловский областной суд, прося снизить размер компенсации до 10 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе облсуда. - Судебная коллегия, рассмотрев материалы дела, согласилась с выводами первой инстанции и оставила решение без изменения.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Свердловской области в 2019 году построят 17 новых школ
На водоемах Екатеринбурга установили таблички, запрещающие выход на лед
Свердловчане смогут жаловаться на качество еды в школьных столовых
Прокуратура Екатеринбурга закрыла четыре сайта по продаже токсичного средства для похудения
Мошенник-хакер из Перми украл с банковской карты свердловчанки 50 тысяч рублей
Теннисисты со всей России поборолись за престижные призы в Оренбурге
На здравоохранение Свердловской области выделят 42 миллиарда рублей
В Екатеринбурге из-за прорыва труб затопило ВИЗ и Уралмаш
В Сухом Логу бизнесмен за долги по зарплате лишился автопарка
В Екатеринбурге после 15-градусных заморозков потеплеет до -2
Эвакуировали 47 человек: в екатеринбургской высотке из-за электросушилки произошел пожар
Рок-группа «Свердловск» записала песню уральской чиновнице «никто не просил вас рожать»
«Мы рады гостям»: японские журналисты прилетели в Екатеринбург, чтобы снять фильм перед ЭКСПО-2025
Из-за угрозы пожара в Екатеринбурге эвакуировали здание кинотеатра у нового океанариума
В Храме-на-Крови открылась выставка для взрослых
В Нижнем Тагиле водитель Daewoo Nexia насмерть сбил пешехода
Сразу в трех районах Екатеринбурга будут принимать старые батарейки и градусники
В бассейне «Калининец» утонул дайвер
В Пионерском поселке улица оказалась затоплена горячей водой
«Уралочка-НТМК» встретится с краснодарским «Динамо» в Нижнем Тагиле на Чемпионате России
В Екатеринбурге на высоте пятиэтажного дома загорелась кабина строительного крана
На улице Байдукова из-за взрыва электрического котла сгорел дом
«Он еще слишком тонкий»: В МЧС призывают не ходить по льду, покрывшему водоемы
В американском телесериале показали как ведьмы пытаются спасти Николая II в Екатеринбурге
Дошкольное образование становится доступнее
Анестезиологу из Камышлова, по ошибке порвавшей пациентке пищевод, грозит год тюрьмы
На Среднем Урале вновь подорожал бензин
Уральский рэпер Витя АК записал клип с Ольгой Бузовой и Дмитрием Маликовым про "Дом-2"