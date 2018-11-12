2018-11-12T09:09:52+03:00
Недвижимость

В Екатеринбурге из-за прорыва труб затопило ВИЗ и Уралмаш

Отопление и горячая вода в домах не пропали, но их параметры снижены
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: Дима МягкийФото: Дима Мягкий
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В Екатеринбурге посреди ночи одновременно произошли потопы на ВИЗе и Уралмаше. Около 3:00 на улицах Крауля и Победы прорвало трубопроводы. В считанные минуты вода из-под земли вышла на поверхность - дороги и тротуары превратились в реки и каналы.

Автомобилисты экстренно пробирались через лужи кипятка и клубы пара, чтобы отогнать из зоны бедствия свои машины. Сделать это удалось не всем.

- Рядом под домом по улице Крауля, 44 находится подземный паркинг, который залило кипятком. Хозяева авто не знали, как вызвалить свои машины, которые находились в воде. Вода стоит 30 сантиметров. Высоким машинам повезло больше, мой Ford затопило с салоном, - пожаловалась жительница района Алена.

На месте коммунальных аварий уже работают восстановительные бригады Екатеринбургской теплосетевой компании. По словам специалистов, отключения отопления и горячей воды в близлежащих домах не будет.

- На период ремонта отопление и горячее водоснабжение будут обеспечиваться со сниженными параметрами: температура подаваемой воды составит около +50 градусов, - рассказали в пресс-службе ЕТК. - Как только бригады закончат земляные работы, будет определен срок окончания работ.

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