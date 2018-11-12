В Сухом Логу бизнесмен за долги по зарплате лишился автопарка

СЕГОДНЯ 07:47 2018-11-12T07:47:47+03:00

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В Сухом Логу судебные приставы за долги арестовали у местного бизнесмена дорогой автопарк. Владелец ЗАО «Уральская бумага» не заплатил своим работникам 1,2 миллиона рублей.

Фото: УФССП по Свердловской области

- 64 исполнительных производства на 300 тысяч рублей - это взыскание задолженности по зарплате. Три производства на 900 тысяч рублей - взыскание долга в пользу электросетевой компании и Администрации городского округа. Еще 80 производств на 30 тысяч рублей - взыскание госпошлины, - рассказали в УФССП по Свердловской области.

Фото: УФССП по Свердловской области

Добровольно гасить огромный долг мужчина не собирался, поэтому приставы арестовали у предпринимателя его машины: фургон Таtа, пассажирский микро-автобус ГАЗ и грузовик Камаз. Автомобили переданы на хранение Администрации ГО.

Если в ближайшее время бизнесмен не выплатит сотрудникам зарплату, автопарк продадут на торгах территориальному отделу Росимущества.