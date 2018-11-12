В Екатеринбурге после 15-градусных заморозков потеплеет до -2

СЕГОДНЯ 07:28 2018-11-12T07:28:47+03:00

Самым теплым днем на этой неделе станет четверг Фото: Алексей БУЛАТОВ

При этом будет солнечно и без осадков

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В уральскую столицу вновь идет потепление. На этой неделе день ото дня столбики термометров будут ползти все выше. Правда, все равно при этом останутся ниже ноля.

В понедельник, 12 ноября, днем будет -5 градусов, переменная облачность, без осадков. Ветер западный 5 метров в секунду.

Во вторник, 13 ноября, синоптики обещают днем -4 градуса, ночью -8. Будет солнечно и по-прежнему без дождя и снега. Ветер западный 4 метра в секунду.

В среду, 14 ноября, днем температура воздуха составит -3 градуса, ночью -8. Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 4 метров в секунду.

Четверг, 15 ноября, станет самым теплым днем на этой неделе. Днем будет -2 градуса, ночью -6. Переменная облачность, небольшой снег. Ветер западный 4 метров в секунду.