Эвакуировали 47 человек: в екатеринбургской высотке из-за электросушилки произошел пожар

СЕГОДНЯ 07:11 2018-11-12T07:11:02+03:00

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В Екатеринбурге накануне вечером произошел пожар в высотке на Раевского, 6. Здесь загорелась квартира на 25-м этаже. Как рассказали соседи, вспыхнула электрическая сушилка для белья, которая стояла в детской комнате.

В момент возгорания дома была только хозяйка квартиры. Женщина пыталась самостоятельно потушить пламя, но только навредила себе, получив ожоги обеих рук.

Фото: служба спасения "Сова"

Из-за угрозы распространения огня и сильного задымления, спасатели эвакуировали жильцов ближайших этажей.

- На тушение пожара, а также эвакуацию людей было задействовано 2 звена ГДЗС. Было эвакуировано 47 человек, из них 17 детей, - сообщил Антон Зинчук, заместитель начальника службы пожаротушения Екатеринбургского гарнизона. - В ходе тушения пожара задействованы 8 единиц техники и 25 человек личного состава.

Фото: служба спасения "Сова"

Площадь пожара составила пять квадратных метров. После тушения люди вернулись в свои жилища. Кроме хозяйки злополучной квартиры - ее доставили в больницу.