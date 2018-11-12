2018-11-12T07:11:02+03:00
Происшествия

Эвакуировали 47 человек: в екатеринбургской высотке из-за электросушилки произошел пожар

Хозяйка квартиры, где стоял прибор, попала в больницу
Наталья КСЕНОФОНТОВА
Поделиться:
Фото: служба спасения "Сова"Фото: служба спасения "Сова"
Изменить размер текста:

В Екатеринбурге накануне вечером произошел пожар в высотке на Раевского, 6. Здесь загорелась квартира на 25-м этаже. Как рассказали соседи, вспыхнула электрическая сушилка для белья, которая стояла в детской комнате.

В момент возгорания дома была только хозяйка квартиры. Женщина пыталась самостоятельно потушить пламя, но только навредила себе, получив ожоги обеих рук.

Фото: служба спасения "Сова"

Фото: служба спасения "Сова"

Из-за угрозы распространения огня и сильного задымления, спасатели эвакуировали жильцов ближайших этажей.

- На тушение пожара, а также эвакуацию людей было задействовано 2 звена ГДЗС. Было эвакуировано 47 человек, из них 17 детей, - сообщил Антон Зинчук, заместитель начальника службы пожаротушения Екатеринбургского гарнизона. - В ходе тушения пожара задействованы 8 единиц техники и 25 человек личного состава.

Фото: служба спасения "Сова"

Фото: служба спасения "Сова"

Площадь пожара составила пять квадратных метров. После тушения люди вернулись в свои жилища. Кроме хозяйки злополучной квартиры - ее доставили в больницу.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Мошенник-хакер из Перми украл с банковской карты свердловчанки 55 тысяч рублей
Теннисисты со всей России поборолись за престижные призы в Оренбурге
На здравоохранение Свердловской области выделят 42 миллиарда рублей
Березовчанка отсудила 50 тысяч рублей за затяжные похороны мужа
В Екатеринбурге из-за прорыва труб затопило ВИЗ и Уралмаш
В Сухом Логу бизнесмен за долги по зарплате лишился автопарка
В Екатеринбурге после 15-градусных заморозков потеплеет до -2
Рок-группа «Свердловск» записала песню уральской чиновнице «никто не просил вас рожать»
«Мы рады гостям»: японские журналисты прилетели в Екатеринбург, чтобы снять фильм перед ЭКСПО-2025
Из-за угрозы пожара в Екатеринбурге эвакуировали здание кинотеатра у нового океанариума
В Храме-на-Крови открылась выставка для взрослых
В Нижнем Тагиле водитель Daewoo Nexia насмерть сбил пешехода
Сразу в трех районах Екатеринбурга будут принимать старые батарейки и градусники
В бассейне «Калининец» утонул дайвер
В Пионерском поселке улица оказалась затоплена горячей водой
«Уралочка-НТМК» встретится с краснодарским «Динамо» в Нижнем Тагиле на Чемпионате России
В Екатеринбурге на высоте пятиэтажного дома загорелась кабина строительного крана
На улице Байдукова из-за взрыва электрического котла сгорел дом
«Он еще слишком тонкий»: В МЧС призывают не ходить по льду, покрывшему водоемы
В американском телесериале показали как ведьмы пытаются спасти Николая II в Екатеринбурге
Дошкольное образование становится доступнее
Анестезиологу из Камышлова, по ошибке порвавшей пациентке пищевод, грозит год тюрьмы
На Среднем Урале вновь подорожал бензин
Уральский рэпер Витя АК записал клип с Ольгой Бузовой и Дмитрием Маликовым про "Дом-2"