Эвакуировали 47 человек: в екатеринбургской высотке из-за электросушилки произошел пожар
В Екатеринбурге накануне вечером произошел пожар в высотке на Раевского, 6. Здесь загорелась квартира на 25-м этаже. Как рассказали соседи, вспыхнула электрическая сушилка для белья, которая стояла в детской комнате.
В момент возгорания дома была только хозяйка квартиры. Женщина пыталась самостоятельно потушить пламя, но только навредила себе, получив ожоги обеих рук.
Фото: служба спасения "Сова"
Из-за угрозы распространения огня и сильного задымления, спасатели эвакуировали жильцов ближайших этажей.
- На тушение пожара, а также эвакуацию людей было задействовано 2 звена ГДЗС. Было эвакуировано 47 человек, из них 17 детей, - сообщил Антон Зинчук, заместитель начальника службы пожаротушения Екатеринбургского гарнизона. - В ходе тушения пожара задействованы 8 единиц техники и 25 человек личного состава.
Фото: служба спасения "Сова"
Площадь пожара составила пять квадратных метров. После тушения люди вернулись в свои жилища. Кроме хозяйки злополучной квартиры - ее доставили в больницу.