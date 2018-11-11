2018-11-11T17:03:40+03:00
Общество

Рок-группа «Свердловск» записала песню уральской чиновнице «никто не просил вас рожать»

Ольга Глацких уже известна всей стране
Олег Галимов
Поделиться:
Недавно она лишилась поста в партии «Единая Россия»Недавно она лишилась поста в партии «Единая Россия»
Изменить размер текста:

Рок-музыканты группы «Свердловск» посвятили свою новую песню директору департамента молодежной политики Свердловской области Ольге Глацких. Уральская чиновница стала знаменита на всю страну после скандальной фразы «государство не просило рожать детей».

Фото: группа «Свердловск»

Фото: группа «Свердловск»

Музыканты предложили «сделать рабочую смену» и «начать рожать детей». Они также вспомнили и экс-министра труда Саратовской области Наталью Соколову, которая еще недавно предлагала «правильно питаться» на 3500 рублей. Новую песню вы можете найти на Youtube или социальных сетях.

Добавим, что после скандала губернатор Евгений Куйвашев временно отстранил Глацких от обязанностей, а недавно чиновница лишилась руководящего поста в региональном отделении партии «Единая Россия».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Мы рады гостям»: японские журналисты прилетели в Екатеринбург, чтобы снять фильм перед ЭКСПО-2025
Из-за угрозы пожара в Екатеринбурге эвакуировали здание кинотеатра у нового океанариума
В Храме-на-Крови открылась выставка для взрослых
В Нижнем Тагиле водитель Daewoo Nexia насмерть сбил пешехода
Сразу в трех районах Екатеринбурга будут принимать старые батарейки и градусники
В бассейне «Калининец» утонул дайвер
В Пионерском поселке улица оказалась затоплена горячей водой
«Уралочка-НТМК» встретится с краснодарским «Динамо» в Нижнем Тагиле на Чемпионате России
В Екатеринбурге на высоте пятиэтажного дома загорелась кабина строительного крана
На улице Байдукова из-за взрыва электрического котла сгорел дом
«Он еще слишком тонкий»: В МЧС призывают не ходить по льду, покрывшему водоемы
В американском телесериале показали как ведьмы пытаются спасти Николая II в Екатеринбурге
Дошкольное образование становится доступнее
Анестезиологу из Камышлова, по ошибке порвавшей пациентке пищевод, грозит год тюрьмы
На Среднем Урале вновь подорожал бензин
Уральский рэпер Витя АК записал клип с Ольгой Бузовой и Дмитрием Маликовым про "Дом-2"