Рок-группа «Свердловск» записала песню уральской чиновнице «никто не просил вас рожать»

СЕГОДНЯ 17:03 2018-11-11T17:03:40+03:00

Недавно она лишилась поста в партии «Единая Россия»

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Рок-музыканты группы «Свердловск» посвятили свою новую песню директору департамента молодежной политики Свердловской области Ольге Глацких. Уральская чиновница стала знаменита на всю страну после скандальной фразы «государство не просило рожать детей».

Фото: группа «Свердловск»

Музыканты предложили «сделать рабочую смену» и «начать рожать детей». Они также вспомнили и экс-министра труда Саратовской области Наталью Соколову, которая еще недавно предлагала «правильно питаться» на 3500 рублей. Новую песню вы можете найти на Youtube или социальных сетях.

Добавим, что после скандала губернатор Евгений Куйвашев временно отстранил Глацких от обязанностей, а недавно чиновница лишилась руководящего поста в региональном отделении партии «Единая Россия».