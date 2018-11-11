«Мы рады гостям»: японские журналисты прилетели в Екатеринбург, чтобы снять фильм перед ЭКСПО-2025
В преддверии объявления города-организатора ЭКСПО-2025 в Екатеринбург приехала съемочная группа из Японии. Журналисты изучают процесс подготовки уральской столицы к всемирной выставке.
Фото: Instagram Константина Пудова
Делегацию сопровождал руководитель представительства заявочного комитета ЭКСПО-2025 Константин Пудов, он показал гостям ЭКСПО-площадку, Ельцин центр, границу Европы и Азии и смотровую площадку БЦ «Высоцкий»
- Два дня в городе работает съёмочная группа главного японского телехолдинга NHK , - написал Пудов в Instagram. - Изучают, как Екатеринбург готовится принять Всемирную выставку, ждем ли мы Экспо-2025, верим ли в победу ? Верим, ждем, победим !- отвечаю.
Показываю им город, регион, предприятия, площадку, зарезервированную под ЭКСПО-парк... да, мы конкуренты с Осакой, но скрывать нам нечего, мы рады гостям и журналистам. Пусть приезжают чаще. И честно рассказывают про Екатеринбург, Урал, Россию.
Кроме Осаки на право проведения ЭКСПО-2025 претендует Баку. Город-победитель будет назван 23 ноября.