2018-11-11T13:04:16+03:00
Общество

«Мы рады гостям»: японские журналисты прилетели в Екатеринбург, чтобы снять фильм перед ЭКСПО-2025

Им показали главные достопримечательности города
Олег Галимов
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Город-организатор Всемирной выставки станет известен 23 ноября. Фото: Instagram Константина ПудоваГород-организатор Всемирной выставки станет известен 23 ноября. Фото: Instagram Константина Пудова
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В преддверии объявления города-организатора ЭКСПО-2025 в Екатеринбург приехала съемочная группа из Японии. Журналисты изучают процесс подготовки уральской столицы к всемирной выставке.

Фото: Instagram Константина Пудова

Фото: Instagram Константина Пудова

Делегацию сопровождал руководитель представительства заявочного комитета ЭКСПО-2025 Константин Пудов, он показал гостям ЭКСПО-площадку, Ельцин центр, границу Европы и Азии и смотровую площадку БЦ «Высоцкий»

- Два дня в городе работает съёмочная группа главного японского телехолдинга NHK , - написал Пудов в Instagram. - Изучают, как Екатеринбург готовится принять Всемирную выставку, ждем ли мы Экспо-2025, верим ли в победу ? Верим, ждем, победим !- отвечаю.

Показываю им город, регион, предприятия, площадку, зарезервированную под ЭКСПО-парк... да, мы конкуренты с Осакой, но скрывать нам нечего, мы рады гостям и журналистам. Пусть приезжают чаще. И честно рассказывают про Екатеринбург, Урал, Россию.

Кроме Осаки на право проведения ЭКСПО-2025 претендует Баку. Город-победитель будет назван 23 ноября.

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