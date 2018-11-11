Из-за угрозы пожара в Екатеринбурге эвакуировали здание кинотеатра у нового океанариума

СЕГОДНЯ 12:16 2018-11-11T12:16:35+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня в кинотеатре «Кинодом», что на улице Щербакова возле нового океанариума, сработала пожарная сигнализация. Всех посетителей эвакуировали, а на место выезжали десятки пожарных машин.

- До прибытия пожарных подразделений из здания самостоятельно вышли 99 человек, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. – На место выезжали 24 спецмашины.

Спасатели проверили все помещения и пришли к выводу, что это была ложная тревога. Возгораний не обнаружено.