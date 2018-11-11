2018-11-11T12:16:35+03:00
Происшествия

Из-за угрозы пожара в Екатеринбурге эвакуировали здание кинотеатра у нового океанариума

Жителей напугали десятки машин МЧС
Олег Галимов
Поделиться:
Очевидцы подумали, что в кинотеатре проходят учения. Фото: Юлия ГанинаОчевидцы подумали, что в кинотеатре проходят учения. Фото: Юлия Ганина
Изменить размер текста:

Сегодня в кинотеатре «Кинодом», что на улице Щербакова возле нового океанариума, сработала пожарная сигнализация. Всех посетителей эвакуировали, а на место выезжали десятки пожарных машин.

- До прибытия пожарных подразделений из здания самостоятельно вышли 99 человек, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. – На место выезжали 24 спецмашины.

Спасатели проверили все помещения и пришли к выводу, что это была ложная тревога. Возгораний не обнаружено.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Мы рады гостям»: японские журналисты прилетели в Екатеринбург, чтобы снять фильм перед ЭКСПО-2025
В Храме-на-Крови открылась выставка для взрослых
В Нижнем Тагиле водитель Daewoo Nexia насмерть сбил пешехода
Сразу в трех районах Екатеринбурга будут принимать старые батарейки и градусники
В бассейне «Калининец» утонул дайвер
В Пионерском поселке улица оказалась затоплена горячей водой
«Уралочка-НТМК» встретится с краснодарским «Динамо» в Нижнем Тагиле на Чемпионате России
В Екатеринбурге на высоте пятиэтажного дома загорелась кабина строительного крана
На улице Байдукова из-за взрыва электрического котла сгорел дом
«Он еще слишком тонкий»: В МЧС призывают не ходить по льду, покрывшему водоемы
В американском телесериале показали как ведьмы пытаются спасти Николая II в Екатеринбурге
Дошкольное образование становится доступнее
Анестезиологу из Камышлова, по ошибке порвавшей пациентке пищевод, грозит год тюрьмы
На Среднем Урале вновь подорожал бензин
Уральский рэпер Витя АК записал клип с Ольгой Бузовой и Дмитрием Маликовым про "Дом-2"