2018-11-11T09:42:38+03:00
Общество

В Храме-на-Крови открылась выставка для взрослых

Посмотреть экспозицию смогут лишь те, кто достиг 16 лет
Олег Галимов
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Выставка посвящена Красному террору. Фото: Екатеринбургская епархияВыставка посвящена Красному террору. Фото: Екатеринбургская епархия
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В Екатеринбурге в художественной галерее Храма-на-Крови открылась выставка «Время Каина». Посетители смогут увидеть документы, фотографии и экспонаты, посвященные событиям 100-летней давности, которые, напоминают библейскую трагедию Каина и Авеля. До этого экспозиция была доступна только на основной площадке музея на Эльмаше.

- Это важно помнить еще и потому, что 56 человек, канонизированных в Соборе Екатеринбургских святых, погибли летом-осенью 1918 года, - отмечает директор Музея святости и исповедничества во время открытия экспозиции Оксана Иванова. - Большинство прославленных новых мучеников нашей земли стали жертвами Красного террора.

На выставке действует возрастное ограничение 16+, так как по мнению организаторов «историческая правда о Красном терроре - это череда насилия и невиданной жестокости».

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