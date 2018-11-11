В Нижнем Тагиле водитель Daewoo Nexia насмерть сбил пешехода
Мужчина внезапно выскочил на проезжую часть
Мужчина скончался до приезда медиков. Фото: отделение пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила
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В ночь на 11 ноября в Нижнем Тагиле под колесами Daewoo Nexia погиб 47-летний пешеход. Как рассказали в городской ГИБДД, иномарка двигалась по Восточному шоссе в сторону улицы Фестивальная, а мужчина внезапно выскочил на дорогу напротив дома № 13.
По фотографиям с места аварии видно, что удар был очень сильным – улегковушки пробито лобовое стекло. Пешеход погиб до приезда медиков, а у водителя Daewoo незначительная травма,
Фото: отделение пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила
По данным полиции, водитель был трезв, но его неоднократно штрафовали за мелкие нарушения ПДД. Проводится доследственная проверка.