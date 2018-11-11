Сразу в трех районах Екатеринбурга будут принимать старые батарейки и градусники

СЕГОДНЯ 08:46 2018-11-11T08:46:57+03:00

Также там принимают старую оргтехнику Фото: Алексей БУЛАТОВ

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На этой неделе в Екатеринбурге откроются пункты приема опасных отходов: энергосберегающие лампы, градусники, батарейки.

12 ноября пункт будет работать у администрации Железнодорожного района на Мельковской, 7 с 15:00 до 19:00.

16 ноября - в поселке Совхозном по адресу Предельная, 17а с 15:00 до 19:00.

19 ноября - у администрации Кировского района на Первомайской, 75 с 08:00 до 12:00

Отходы принимаются и на Пушкина,9а, офис 210. Там располагается МУП Комплексного решения проблем промышленных отходов, он работает с понедельника по четверг с 8:30 до 17:00, в пятницу - с 8:30 до 15:00.

Уральцы также могут сдать старые автомобильные аккумуляторы, а также компьютерную технику и оргтехнику, но принимают их бесплатно.