2018-11-11T08:22:49+03:00
Происшествия

В бассейне «Калининец» утонул дайвер

Он задерживал дыхание под водой
Олег Галимов
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Тело мужчины достали сотрудники бассейнаТело мужчины достали сотрудники бассейнаФото: Павел МАРТИНЧИК
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Минувшим вечером в бассейне «Калининец» на Эльмаше утонул 46-летний мужчина, который занимался дайвингом. По предварительной информации, он подолгу задерживал дыхание под водой. В этом спортивном комплексе дайвер занимался уже второй месяц.

- Предварительно установлено, что мужчина ходил в бассейн в частном порядке с сентября этого года, — рассказывают в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области. - 10 ноября он пришел и начал плавать, при этом ныряя и задерживая дыхание на длительное время. Инструкторы, следившие за посетителями, заметили, что после одного из заныриваний мужчина долго находится под водой. Они подняли его из воды и, увидев, что он не подает признаков жизни, вызвали бригаду скорой помощи. Медики констатировали смерть мужчины.

Точную причину смерти мужчины установят после судебно-медицинской экспертизы

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