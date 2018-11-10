«Уралочка-НТМК» встретится с краснодарским «Динамо» в Нижнем Тагиле на Чемпионате России
В воскресенье, 11 ноября, волейбольный клуб «Уралочка-НТМК» встретится в Нижнем Тагиле с краснодарским «Динамо». Так для нее начнется борьба за первое место в открытом чемпионате России.
- Задачи перед нами стоят те же, что и в прошлом году, - заявил Николай Карполь, главный тренер клуба. - Минимум - завоевать право участвовать в европейских кубках, максимум - заработать медали. Самое главное – не допустить травм, болезней. И закончить благополучно чемпионат.
Также 16 ноября в Нижнем Тагиле «Уралочка-НТМК» встретится с московской командой в рамках Лиги чемпионов. А 22 ноября будет игра в Турции с командой «Эджзаджибаши»
- Это практически сборная мира, турчанок там мало. И там лучшие нападающие, - отметил Николай Карполь.