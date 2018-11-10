В Екатеринбурге на высоте пятиэтажного дома загорелась кабина строительного крана
До прибытия пожарных крановщица пыталась погасить пламя огнетушителем
В огне никто не пострадал.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Утром в Екатеринбурге на улице Мартовская, что рядом с Елизаветинским кладбищем на юге города, загорелся башенный кран на стройплощадке. Пламя охватило кабину. На место ЧП выезжали две пожарные машины и шесть сотрудников МЧС.
- Когда вспыхнуло пламя крановшица попыталась погасить его с помощью огнетушителя, - поясняют в ГУ МЧС по Свердловской области. - Затем пожарные поднялись по лестнице крана и потушили пламя.
Кабина находилась на высоте пятиэтажного дома. В огне никто не пострадал. Причина пожара выясняется.