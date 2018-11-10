На улице Байдукова из-за взрыва электрического котла сгорел дом

СЕГОДНЯ 08:27 2018-11-10T08:40:12+03:00

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В половине первого часа ночи на улице Байдукова в Екатеринбурге загорелся частный дом. Как сообщают очевидцы, в нем взорвался электрический котел. Хозяева дома находились внутри и пострадали. Их увезли в больницу. Огонь стал быстро распространяться по зданию и скоро перекинулся на соседний дом. Его жильцы успели выбежать на улицу.

- На площади в 110 квадратных метром сгорели деревянный частный жилой дом, деревянные надворные постройки, автомобиль "Mazda-3", повреждена кровля деревянного частного жилого дома, - уточнили в ГУ МЧС по Свердловской области. - В тушении пожара были задействованы 5 единиц техники, 20 человек личного состава. В 00:41 огонь локализован, в 00:56 открытое горение ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 03:27.

Первый дом сгорел полностью - остались только кирпичные стены. У второго пострадала крыша. Обы были новые. Их построили в этом году. Состояние пострадавших уточняется.