В американском телесериале показали как ведьмы пытаются спасти Николая II в Екатеринбурге
Екатеринбург неожиданно стал одним из «героев» американского телесериала «Американская история ужасов». В восьмой серии восьмого сезона одна из главных героинь, ведьма, перемещается в прошлое и попадает в Екатеринбург 1918 года, а если точнее, то в дом Ипатьева - в ту самую ночь, когда там произошло убийство Царской семьи. По сюжету, она должна была с помощью магии защитить Николая II и его близких от пуль.
Вот так, по мнению создателей сериала, выглядел дом Ипатьева. Фото: кадр из телесериала «Американская история ужасов».
Любопытно, что авторы сериала не особенно старались повторить облик дома Ипатьева. Внешне он больше напоминает английскую загородную усадьбу с каменной стеной и воротами. В то время, как дом Ипатьева располагался в самом центре города. А забор, деревянный, появился вокруг него только когда там содержалась Царская семья.
А вот так на самом деле выглядел дом Ипатьева в тот момент, когда в нем содержалась Царская семья. Фото: Госархив Свердловской области
Добавим, что телесериал «Американская история ужасов» идет уже восемь лет. В каждом сезоне рассказывается новая история в жанре хоррор.