В американском телесериале показали как ведьмы пытаются спасти Николая II в Екатеринбурге

СЕГОДНЯ 17:05 2018-11-09T17:22:31+03:00

Роль дома Ипатьева, в подвале которого была расстреляна Царская семья, сыграла усадьба с каменной оградой

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Екатеринбург неожиданно стал одним из «героев» американского телесериала «Американская история ужасов». В восьмой серии восьмого сезона одна из главных героинь, ведьма, перемещается в прошлое и попадает в Екатеринбург 1918 года, а если точнее, то в дом Ипатьева - в ту самую ночь, когда там произошло убийство Царской семьи. По сюжету, она должна была с помощью магии защитить Николая II и его близких от пуль.

Вот так, по мнению создателей сериала, выглядел дом Ипатьева. Фото: кадр из телесериала «Американская история ужасов».

Любопытно, что авторы сериала не особенно старались повторить облик дома Ипатьева. Внешне он больше напоминает английскую загородную усадьбу с каменной стеной и воротами. В то время, как дом Ипатьева располагался в самом центре города. А забор, деревянный, появился вокруг него только когда там содержалась Царская семья.

А вот так на самом деле выглядел дом Ипатьева в тот момент, когда в нем содержалась Царская семья. Фото: Госархив Свердловской области

Добавим, что телесериал «Американская история ужасов» идет уже восемь лет. В каждом сезоне рассказывается новая история в жанре хоррор.