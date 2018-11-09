2018-11-09T16:39:47+03:00
Общество

Дошкольное образование становится доступнее

В регионах открывают новые детские сады, а старые капитально ремонтируют
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Один из самых первых и важных вопросов, который ставит Президент России Владимир Владимирович Путин на встречах с главами регионов – доступность дошкольного образования. Министерство образования и науки Российской Федерации разработало правила предоставления межбюджетных трансфертов регионам на обеспечение доступности ясельных групп в детских садах. Так, например, в декабре текущего года для детей ясельного возраста в Оренбургской области будут введены в строй три объекта: два в Оренбурге на 300 мест каждый, один в поселке Тоцкое.

- Начиная с 2010 года, в 27 муниципальных образованиях области построено 33 детских сада на 3,5 тысячи мест. На это направлено около 2,5 млрд рублей. Капитально отремонтирован 341 детсад - половина от общего количества дошкольных образовательных организаций области. На эти цели направлено более 3 млрд рублей, - подчеркнул губернатор Оренбургской области Юрий Берг.

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