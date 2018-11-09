Анестезиологу из Камышлова, по ошибке порвавшей пациентке пищевод, грозит год тюрьмы
ЧП случилось при подготовке к плановой операции
Здоровью женщины был приченен тяжкий вред, отмечают следователи.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:
В Камышлове скоро будет решаться судьба 46-летней женщины, работающей врачом анестезиологом-реаниматором в местной больнице. Она обвиняется в том, что по неосторожности причинила тяжкий вред здоровью пациента.
- В апреле 2017 года перед проведением одной из пациенток плановой медицинской операции обвиняемая, нарушив правила осуществления медицинской манипуляции, интубации трахеи, причинила пациентке сквозное повреждение стенки пищевода, - рассказали в СУ СКР по Свердловской области.
Расследование этого уголовного дела завершено. Его направили в суд. Женщине грозит до одного года тюрьмы.