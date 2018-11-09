Анестезиологу из Камышлова, по ошибке порвавшей пациентке пищевод, грозит год тюрьмы

СЕГОДНЯ 16:25 2018-11-09T16:25:31+03:00

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В Камышлове скоро будет решаться судьба 46-летней женщины, работающей врачом анестезиологом-реаниматором в местной больнице. Она обвиняется в том, что по неосторожности причинила тяжкий вред здоровью пациента.

- В апреле 2017 года перед проведением одной из пациенток плановой медицинской операции обвиняемая, нарушив правила осуществления медицинской манипуляции, интубации трахеи, причинила пациентке сквозное повреждение стенки пищевода, - рассказали в СУ СКР по Свердловской области.

Расследование этого уголовного дела завершено. Его направили в суд. Женщине грозит до одного года тюрьмы.