2018-11-09T15:46:55+03:00
Общество

На Среднем Урале вновь подорожал бензин

Наталья КСЕНОФОНТОВА
Поделиться:
Свердловская область входит в число регионов со средним уровнем цен на бензинСвердловская область входит в число регионов со средним уровнем цен на бензинФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Свердловской области в очередной раз подорожало топливо. Как сообщает пресс-служба региональной антимонопольной службы, за последнюю неделю бензин в среднем вырос в цене на 1-2 рубля.

С 29 октября по 4 ноября литр 92-го бензина подорожал на 1,13 рубля и теперь стоит 41,42 рубля. Цена бензина 95-й марки выросла на 1,10 рубля и составляет 44,20 рубля.

Сильнее всего подорожал дизель - литр этого топлива сейчас стоит 45,87 рубля, что выше предыдущей стоимости почти на 2 рубля.

В Антимонопольной службе обратили внимание, что регулярно проводят мониторинг цен на нефтепродукты. Согласно результатам исследований, Свердловская область входит в число регионов со средним уровнем цен на бензин и дизельное топливо.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Уральский рэпер Витя АК записал клип с Ольгой Бузовой и Дмитрием Маликовым про "Дом-2"
В Екатеринбурге в выходные перестанет ходить троллейбус № 16
Уралец убил соседского гостя и спрятал его в дровяник
Прорвало трубу: в Екатеринбурге в ТРЦ «Мегаполис» с потолка хлынула вода
В Новоуральске посадили водителя, который во время рыбалки раздавил на машине спящего друга
Губернатор Свердловской области рассказал о возможностях Экспо-2025 в Париже
«Черная пятница»: уральские таможенники рассказали, что можно заказывать на распродажах в интернете
На Урале пациентка отсудила у стоматологии 200 тысяч рублей за плохо выправленные зубы
Романтики, успевайте: в выходные над Екатеринбургом можно увидеть МКС
На окраине Екатеринбурга пьяный дебошир забаррикаридовался в квартире с ребенком-инвалидом
В магазине Екатеринбурга под видом БАДов продавали препараты для потенции
Большинство екатеринбуржцев восприняли в штыки переименование аэропорта Кольцово
Скоростную магистраль Екатеринбург-Челябинск точно построят, если найдутся инвесторы
В Свердловской области создадут базу данных трудных подростков
В Березовском оштрафована женщина, зарегистрировавшая у себя полтысячи мигрантов
В выходные на Среднем Урале будет солнечно и морозно
В ЦПКиО Екатеринбурга начали заливать каток
На Июльской из-за замены теплосети упала температура горячей воды в домах
В десяти городах планеты установят десять огромных матрешек, призывающих провести «ЭКСПО-2025» в Екатеринбурге
В следующем году на соцподдержку Среднего Урала потратят 46 миллиардов рублей
Участников международного слета урологов в Екатеринбурге поприветствовали упавшим щитом