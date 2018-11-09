На Среднем Урале вновь подорожал бензин

СЕГОДНЯ 15:41 2018-11-09T15:46:55+03:00

Свердловская область входит в число регионов со средним уровнем цен на бензин Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Свердловской области в очередной раз подорожало топливо. Как сообщает пресс-служба региональной антимонопольной службы, за последнюю неделю бензин в среднем вырос в цене на 1-2 рубля.

С 29 октября по 4 ноября литр 92-го бензина подорожал на 1,13 рубля и теперь стоит 41,42 рубля. Цена бензина 95-й марки выросла на 1,10 рубля и составляет 44,20 рубля.

Сильнее всего подорожал дизель - литр этого топлива сейчас стоит 45,87 рубля, что выше предыдущей стоимости почти на 2 рубля.

В Антимонопольной службе обратили внимание, что регулярно проводят мониторинг цен на нефтепродукты. Согласно результатам исследований, Свердловская область входит в число регионов со средним уровнем цен на бензин и дизельное топливо.