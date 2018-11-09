2018-11-09T15:45:43+03:00
Общество

Уральский рэпер Витя АК записал клип с Ольгой Бузовой и Дмитрием Маликовым про "Дом-2"

По сюжету ведущая телепроекта и эстрадный певец были влюбленной парой, а Витя - охранником
Дарья РЯБОВА
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Витя АК на съемках клипа с Дмитрием МаликовымВитя АК на съемках клипа с Дмитрием МаликовымФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Уральский рэпер Витя АК записал клип с участием звезд шоу-бизнеса. На видео засветились: Рэпер ST, бывший футболист Руслан Нигматуллин и экс-участник Дома-2 Степан Меньщиков, а также певец Дмитрий Маликов и поп-дива Оля Бузова.

- В клипе у меня была совсем эпизодическая роль, - рассказывает Дмитрий. - Заехать на час и попасть в атмосферу «Дома-2» было интересно. Впечатления остались самые положительные и от Оли, и от Вити. Не знаю, каким будет клип, о чём. Конечно, анонс клипа вызвал сразу бурю страстей, интереса, негодования и обожания. И это говорит о том, что все, кто задействован в съёмках, вызывают интерес сами по себе. Я думаю, что этот клип выстрелит и понравится молодёжи. А я там — в целях приобретения ещё одного жизненного опыта.

Здесь уральский рэпер с Ольгой Бузовой и рэпером ST Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Здесь уральский рэпер с Ольгой Бузовой и рэпером STФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Дмитрий Маликов действительно появляется в клипе лишь в самом начале - заходит под ручку с Бузовой в особняк, где на страже спит охранник в исполнении Вити АК. Известный певец делает молодому дарованию замечание, а тот оправдывается - мол, для Оли песню написал. Сначала рэпер сам зачитывает текст о том, как попасть на Доме-2 под бит известного всем рекрамного ролика казино. А после и Ольга Бузова читает, как построить отношения на телепроекте. Клип, к слову, получился богатым - с застольем, икрой, роскошными апартаментами и именитыми звёздами.

Клип презентовали на телеканале ТНТ.

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