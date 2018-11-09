В Екатеринбурге в выходные перестанет ходить троллейбус № 16
В это время на улице Фронтовых Бригад будут ремонтировать инженерные сети.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге в предстоящие выходные закроют движение троллейбусов 16-го маршрута. Общественный транспорт курсирует от разворотного кольца "Педуниверситет" до конечной станции "Таганская".
Как сообщили в пресс-службе мэрии, ограничения будут действовать с 19:00 10 ноября до 19:00 11 ноября в обоих направлениях. В это время на улице Фронтовых Бригад будут ремонтировать инженерные сети.