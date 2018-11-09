В Екатеринбурге в выходные перестанет ходить троллейбус № 16

СЕГОДНЯ 15:15 2018-11-09T16:11:11+03:00

В это время на улице Фронтовых Бригад будут ремонтировать инженерные сети. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Изменить размер текста: A A

В Екатеринбурге в предстоящие выходные закроют движение троллейбусов 16-го маршрута. Общественный транспорт курсирует от разворотного кольца "Педуниверситет" до конечной станции "Таганская".

Как сообщили в пресс-службе мэрии, ограничения будут действовать с 19:00 10 ноября до 19:00 11 ноября в обоих направлениях. В это время на улице Фронтовых Бригад будут ремонтировать инженерные сети.