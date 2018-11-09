Уралец убил соседского гостя и спрятал его в дровяник

СЕГОДНЯ 14:38 2018-11-09T14:43:16+03:00

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В Ивделе вынесли приговор местному жителю, который убил гостя своего соседа. Мужчина зашел к знакомому, чтобы обменяться DVD-дисками, но хозяин познакомил его с гостем, который приехал из Красноуральска, и усадил всех за стол.

В ходе пьянки подсудимый и житель Красноуральска начали спорить и ругаться. Чтобы охладить пыл обвиняемого гость отвесил ему оплеуху. Однако это лишь сильнее разозлило мужчину.

СУ СКР по Свердловской области

- Он пошёл к себе домой, где вооружился ножом и вновь пришёл в дом знакомого. Вместе с красноуральцем он вышел во двор, где в этот момент никого не было. Там конфликт между мужчинами вспыхнул с новой силой, и подсудимый причинил противнику несколько ранений. От полученных травм потерпевший скончался, - рассказали в СУ СКР по Свердловской области. - Тело злоумышленник оттащил в дровяник и скрылся.

СУ СКР по Свердловской области

Об убийстве в полицию сообщил хозяин, который и нашел покойного под дровами. Душегуба задержали через несколько дней, но он всячески отрицал вину. Обнаруженные следы крови мужчина объяснил тем, что будучи в гостях, поскользнулся и поранил палец о полено. Однако экспертиза показала, что травма получена не от дров, а от ножа.

В итоге суд приговорил подсудимого к 9 годам колонии строгого режима.