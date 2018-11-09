В Новоуральске посадили водителя, который во время рыбалки раздавил на машине спящего друга

СЕГОДНЯ 12:59 2018-11-09T13:02:57+03:00

Ближайшие четыре года мужчина проведет в колонии Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Новоуральске вынесен приговор виновнику ДТП, который нарушил ПДД и погубил своего друга.

Сергея Ластовенко вместе с приятелем поехал порыбачить на берег Верх-Нейвинского пруда, но большого улова не получилось - друзья напились. После застолья знакомый уснул прямо на земле, возле автомобиля, а Ластовенко решил поехать домой.

- Также находясь в состоянии алкогольного опьянения, он завел «Рено Логан», после чего на участке, расположенном вдоль береговой линии пруда, наехал на лежащего около автомобиля знакомого, которого он был в состоянии обнаружить. В результате ДТП приятель подсудимого погиб, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

При этом ранее Ластовенко уже привлекался к административной ответственности за пьяную езду.

Суд приговорил мужчину к 4 годам колонии-поселения с лишением права садиться за руль на 3 года. В счет возмещения морального вреда в пользу потерпевшей суд взыскал с горе-водителя 500 тысяч рублей.