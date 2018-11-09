Губернатор Свердловской области рассказал о возможностях Экспо-2025 в Париже

СЕГОДНЯ 12:36 2018-11-09T12:38:28+03:00

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Губернатор Свердловской области на образовательном форуме в Париже рассказал о возможностях, которые даст проведение Экспо-2025 в Екатеринбурге. Глава региона представил участникам мероприятия проект «Уральская инженерная школа», а также опыт участия в движении WorldSkills.

- Качественная инфраструктура для образовательных учреждений - важнейшая задача для нас. Мы строим детские сады, школы и корпуса университетов по самым современным стандартам - с бассейнами и стадионами, оснащаем их новейшим оборудованием и компьютерной техникой, поддерживаем талантливых школьников, студентов и их педагогов. Во многом благодаря этому Свердловская область входит в десятку российских регионов по ключевым макроэкономическим показателям, - сказал губернатор.

Губернатор подчеркнул, что наследием выставки в Екатеринбурге станет «умный город» - высокотехнологичный район, который построят в уральской столице в случае победы российской заявки.

Кроме Екатеринбурга на проведение всемирной выставки Экспо-2025 претендуют японский Осака и азербайджанский Баку.