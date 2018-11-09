2018-11-09T12:38:28+03:00
Общество

Губернатор Свердловской области рассказал о возможностях Экспо-2025 в Париже

Глава региона принял участие в образовательном форуме
Наталья КСЕНОФОНТОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Губернатор Свердловской области на образовательном форуме в Париже рассказал о возможностях, которые даст проведение Экспо-2025 в Екатеринбурге. Глава региона представил участникам мероприятия проект «Уральская инженерная школа», а также опыт участия в движении WorldSkills.

- Качественная инфраструктура для образовательных учреждений - важнейшая задача для нас. Мы строим детские сады, школы и корпуса университетов по самым современным стандартам - с бассейнами и стадионами, оснащаем их новейшим оборудованием и компьютерной техникой, поддерживаем талантливых школьников, студентов и их педагогов. Во многом благодаря этому Свердловская область входит в десятку российских регионов по ключевым макроэкономическим показателям, - сказал губернатор.

Губернатор подчеркнул, что наследием выставки в Екатеринбурге станет «умный город» - высокотехнологичный район, который построят в уральской столице в случае победы российской заявки.

Кроме Екатеринбурга на проведение всемирной выставки Экспо-2025 претендуют японский Осака и азербайджанский Баку.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Среднем Урале вновь подорожал бензин
Уральский рэпер Витя АК записал клип с Ольгой Бузовой и Дмитрием Маликовым про "Дом-2"
В Екатеринбурге в выходные перестанет ходить троллейбус № 16
Уралец убил соседского гостя и спрятал его в дровяник
Прорвало трубу: в Екатеринбурге в ТРЦ «Мегаполис» с потолка хлынула вода
В Новоуральске посадили водителя, который во время рыбалки раздавил на машине спящего друга
«Черная пятница»: уральские таможенники рассказали, что можно заказывать на распродажах в интернете
На Урале пациентка отсудила у стоматологии 200 тысяч рублей за плохо выправленные зубы
Романтики, успевайте: в выходные над Екатеринбургом можно увидеть МКС
На окраине Екатеринбурга пьяный дебошир забаррикаридовался в квартире с ребенком-инвалидом
В магазине Екатеринбурга под видом БАДов продавали препараты для потенции
Большинство екатеринбуржцев восприняли в штыки переименование аэропорта Кольцово
Скоростную магистраль Екатеринбург-Челябинск точно построят, если найдутся инвесторы
В Свердловской области создадут базу данных трудных подростков
В Березовском оштрафована женщина, зарегистрировавшая у себя полтысячи мигрантов
В выходные на Среднем Урале будет солнечно и морозно
В ЦПКиО Екатеринбурга начали заливать каток
На Июльской из-за замены теплосети упала температура горячей воды в домах
В десяти городах планеты установят десять огромных матрешек, призывающих провести «ЭКСПО-2025» в Екатеринбурге
В следующем году на соцподдержку Среднего Урала потратят 46 миллиардов рублей
Участников международного слета урологов в Екатеринбурге поприветствовали упавшим щитом