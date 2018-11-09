2018-11-09T11:00:02+03:00
Общество

На Урале пациентка отсудила у стоматологии 200 тысяч рублей за плохо выправленные зубы

В клинике уверяли, что женщина сама отказалась от дальнейшего лечения
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Чтобы добиться справедливости женщине пришлось пройти два судаЧтобы добиться справедливости женщине пришлось пройти два судаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Екатеринбурженка засудила стоматологическую клинику за плохо вылеченные зубы. Эпопея началась еще два года назад, когда Алена решила выправить смещенный верхний ряд, отдав за лечение 32 тысячи рублей.

Женщине удалили нервы из шести зубов и поставили на них металлокерамические коронки. Однако проблема не решилась, зубы остались смещенными на 2-3 миллиметра. При этом появился неприятный запах изо рта, а десны воспалились.

Алена обратилась в другую стоматологию, где ей дали заключение о том, что коронки изготовлены неправильно и с дефектом керамического покрытия. Женщине рекомендовали снять коронки, вылечить воспаление и заказать новую конструкцию.

Пациентка подала на клинику, где лечилась, в суд с требованием возместить лечение, расходы на устранение недостатков и получение консультативного заключения, компенсацию морального вреда и штраф - всего 143 тысячи рублей.

Ответчик пояснил, что клиентка жаловалась на форму, цвет и смещение зубов. Все это было сделано, но для дальнейшего выправления женщине рекомендовали обратиться к ортодонту, от чего пациентка отказалась.

- Решением суда исковые требования Алены удовлетворены частично. С ООО «Стоматология «МАРИНА+» взысканы 230 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе областного суда. - С решением не согласились обе стороны, обжаловав его в Свердловском областном суде. Судебная коллегия, рассмотрев материалы дела, оставила вердикт первой инстанции без изменений.

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