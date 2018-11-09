На окраине Екатеринбурга пьяный дебошир забаррикаридовался в квартире с ребенком-инвалидом
Минувшей ночью жильцам домов на улице Бебеля, 21 в Екатеринбурге было не до сна. Почти до самого утра здесь раздавались крики, плач и дикий грохот. Нетрезвый глава семьи устроил скандал, после чего вытолкал из квартиры жену и запер дверь изнутри.
Фото: служба спасения "Сова"
В квартире вместе с горе-отцом осталась его маленькая дочка и сын-инвалид. Поскольку мальчику нужен постоянный уход и присмотр, медлить было нельзя, и женщина вызвала полицию, а они в свою очередь обратились к спасателям.
Фото: служба спасения "Сова"
- Специалисты за несколько минут справились с металлической дверью, и буйный гражданин был обезврежен. К счастью, дети за время отсутствия матери не пострадали, но были изрядно напуганы неадекватным поведением родственника, - рассказали в службе спасения "Сова".
Пьяный дебошир был доставлен в отдел полиции и привлечён к административной ответственности за мелкое хулиганство.
Штурм квартиры на Уралмаше.Сотрудники полиции в Екатеринбурге скрутили пьяного дебошира. Видео: служба спасения "СОВА"