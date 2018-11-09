В магазине Екатеринбурга под видом БАДов продавали препараты для потенции

СЕГОДНЯ 10:10 2018-11-09T10:11:14+03:00

При этом на упаковке о содержании особых ингредиентов не было сказано ни слова

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В Екатеринбурге санврачи уличили один из магазинов в продаже запрещенных БАДов из Китая. Фальсифицированными добавками стали «САЙМЫ Капсулы», в составе которых специалисты обнаружили варденафил и тадалафил. Оба этих препарата являются лекарствами и используются для усиления потенции.

- Данные фармацевтические препараты рекомендуется применять по назначению врача после сбора полного анамнеза и проведения тщательного урологического и общеклинического обследования, особенно у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также для исключения взаимодействия с другими принимаемыми пациентом лекарствами, - рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора Свердловской области.

Самое опасное то, что покупатели даже не подозревали о содержании в БАДах особых ингредиентов. На упаковке об этом не было сказано ни слова.

В отношении индивидуального предпринимателя составлен и направлен в Арбитражный суд протокол об административном правонарушении. Решением суда бизнесмен оштрафован на 50 тысяч рублей.