2018-11-09T09:40:31+03:00
Общество

Большинство екатеринбуржцев восприняли в штыки переименование аэропорта Кольцово

Более 80% опрошенных хотят сохранить название воздушной гавани
Павел ПИВОВАРОВ
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Имя воздушной гавани хотят дополнить именем известного уральцаИмя воздушной гавани хотят дополнить именем известного уральцаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Жители Екатеринбурга высказались против переименования аэропорта «Кольцово». На протяжении недели социологи опрашивали жителей уральского мегаполиса, задавая вопрос: «Нужно ли переименовывать аэропорт?». По данным фонда «Социум», большая часть из опрошенных проголосовала за сохранение старого названия.

- Абсолютное большинство опрошенных (83%) считают, что лучше всего было бы сохранить название аэропорта Кольцово, ничего не меняя, - гласит информация на сайте социологической организации.

16% респондентов, напротив, считают, что старое название себя изжило, и воздушный вокзал необходимо назвать по-новому. Еще 2% и вовсе ждут свежее название от чиновников и историков.

В целом, вопрос о переименовании «Кольцово» поднят на федеральном уровне этой осенью.

Аэропорт предлагали назвать в честь писателя Павла Бажова, маршала Георгия Жукова, промышленника Акинфия Демидова, основателя Екатеринбурга Василия Татищева, императора Петра I, изобретателя радио Александра Попова, композитора Петра Чайковского, бывшего губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя, первого президента России Бориса Ельцина, писателя Дмитрия Мамина-Сибиряка.

Предложения поступали в рамках соответствующего конкурса. 11 ноября будут выбраны три лидера.

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