Скоростную магистраль Екатеринбург-Челябинск точно построят, если найдутся инвесторы
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил включить высокоскоростную магистраль Екатеринбург-Екатеринбург в комплексный план развития инфраструктуры. Соответствующий документ Медведев вручил своему заместителю Максиму Акимову.
- Есть поручение проработать включение проекта в план, а Минфину и Минтрансу предстоит подготовить предложения о финансировании, - цитируют слова зампреда «Ведомости».
При этом финансирование магистрали, на которую требуется 360 миллиардов рублей, будет обсуждаться отдельно. Если всю сумму удастся собрать за счет частных инвесторов, то никаких вопросов к стройке не возникнет. Но, чтобы получить средства из федеральной казны, проектировщикам придется доказать ее социально-экономическую значимость.