2018-11-09T09:40:25+03:00
Недвижимость

Скоростную магистраль Екатеринбург-Челябинск точно построят, если найдутся инвесторы

Чтобы деньги выделили из федеральной казны, придется доказывать обоснованность трат
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Если магистраль построят, путешествие из Екатеринбурга в Челябинск будет занимать не больше часаЕсли магистраль построят, путешествие из Екатеринбурга в Челябинск будет занимать не больше часаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил включить высокоскоростную магистраль Екатеринбург-Екатеринбург в комплексный план развития инфраструктуры. Соответствующий документ Медведев вручил своему заместителю Максиму Акимову.

- Есть поручение проработать включение проекта в план, а Минфину и Минтрансу предстоит подготовить предложения о финансировании, - цитируют слова зампреда «Ведомости».

При этом финансирование магистрали, на которую требуется 360 миллиардов рублей, будет обсуждаться отдельно. Если всю сумму удастся собрать за счет частных инвесторов, то никаких вопросов к стройке не возникнет. Но, чтобы получить средства из федеральной казны, проектировщикам придется доказать ее социально-экономическую значимость.

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