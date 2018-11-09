Скоростную магистраль Екатеринбург-Челябинск точно построят, если найдутся инвесторы

СЕГОДНЯ 09:35 2018-11-09T09:40:25+03:00

Если магистраль построят, путешествие из Екатеринбурга в Челябинск будет занимать не больше часа Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил включить высокоскоростную магистраль Екатеринбург-Екатеринбург в комплексный план развития инфраструктуры. Соответствующий документ Медведев вручил своему заместителю Максиму Акимову.

- Есть поручение проработать включение проекта в план, а Минфину и Минтрансу предстоит подготовить предложения о финансировании, - цитируют слова зампреда «Ведомости».

При этом финансирование магистрали, на которую требуется 360 миллиардов рублей, будет обсуждаться отдельно. Если всю сумму удастся собрать за счет частных инвесторов, то никаких вопросов к стройке не возникнет. Но, чтобы получить средства из федеральной казны, проектировщикам придется доказать ее социально-экономическую значимость.