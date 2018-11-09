В Свердловской области создадут базу данных трудных подростков

СЕГОДНЯ 09:09 2018-11-09T09:13:01+03:00

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В Свердловской области появится Единый банк с информацией о трудных подростках. Как рассказали в Департаменте информполитики региона, это дети из неблагополучных семей, а также малолетние преступники.

Доступ к базе будут иметь только органы профилактики и надзора. С помощью сервиса власти региона планируют выявлять несовершеннолетних, которые рискуют попасть под влияние радикалов и террористов.

- Технологию выявления подростков, вовлеченных в идеологию терроризма при использовании социальных сетей и мессенджеров, мы разрабатываем с привлечением представителей научного, педагогического и медицинского сообщества, - сказал министр общего и профессионального образования Юрий Биктуганов. - Это поможет вовремя реагировать и помогать подросткам, подвергшимся опасности.

Подобные базы трудных подростков есть уже в нескольких регионах страны. На Среднем Урале ее планируют запустить в следующем году.