В Березовском оштрафована женщина, зарегистрировавшая у себя полтысячи мигрантов

СЕГОДНЯ 08:41 2018-11-09T08:43:19+03:00

Пристанищем для нелегалов стали две квартиры и садовый домик

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В Березовском вынесли приговор женщине, которая в течение восьми месяцев фиктивно регистрировала у себя иностранцев-нелегалов. В общей сложности Эльвира Козлова поставила на учет 468 мигрантов.

Для 193 гастарбайтеров пристанищем стали две городские квартиры, еще 175 человек по документам числились в садовом домике поселка Монетный.

- В ходе прокурорской проверки и предварительного расследования установлено, что фактически по этим адресам иностранцы не проживали: садовый участок и подходы к нему были завалены снегом, который в течение зимы не убирали, а квартиры использовались подсудимой для собственных нужд, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

На женщину завели уголовное дело и оштрафовали на 250 тысяч рублей.