2018-11-09T07:38:05+03:00
Общество

В выходные на Среднем Урале будет солнечно и морозно

Наталья КСЕНОФОНТОВА
Поделиться:
Со следующей недели морозы начнут отступатьСо следующей недели морозы начнут отступатьФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В предстоящие выходные уральцев ожидает пушкинская погода - мороз и солнце. А вот осадки с приходом отрицательных температур прекратятся. Не будет в уик-энд и ветра.

В пятницу, 9 ноября, днем синоптики обещают -8 градусов, переменную облачностью без осадков, ветер западный 1 метр в секунду.

В субботу, 10 ноября, в регионе днем ожидается -8, ночью до -12 градусов. Будет солнечно и по-прежнему без дождя и снега. Ветер северо-западный 2 метра в секунду.

В воскресенье, 11 ноября, днем столбики термометров покажут -8 градусов, ночью похолодает до -13. Будет переменная облачность, ветер западный 3 метра в секунду.

Со следующей недели морозы начнут отступать - в регионе потеплеет до -4 градусов.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Березовском оштрафована женщина, зарегистрировавшая у себя полтысячи мигрантов
В ЦПКиО Екатеринбурга начали заливать каток
На Июльской из-за замены теплосети упала температура горячей воды в домах
В десяти городах планеты установят десять огромных матрешек, призывающих провести «ЭКСПО-2025» в Екатеринбурге
В следующем году на соцподдержку Среднего Урала потратят 46 миллиардов рублей
Участников международного слета урологов в Екатеринбурге поприветствовали упавшим щитом
Житель Белоярского, чтобы его машину не забрали на штрафстоянку, угрожал сжечь полицейского
Под Екатеринбургом полицейские обнаружили тайник с 30 килограммами гашиша
Вкалывают роботы, а не человек: на Урале дроны будут ловить нарушителей ПДД
Пропавшего в Екатеринбурге третьеклассника с Химмаша нашли в торговом центре
В Екатеринбурге в четвертый раз объявлен конкурс на строительство центра «Эрмитаж-Урал»
Опасный рецидив: в метро Екатеринбурга снова сломались «сканеры»
Три тысячи уральцев из-за долгов по капремонту стали невыездными
На екатеринбургский кинофестиваль приедет создатель сериала «Масяня»
Зимой из аэропорта Кольцово можно будет улететь в Барнаул и Томск
Прокуратура проверит законность плана снести в Екатеринбурге жилой дом ради филармонии
В Екатеринбурге директор вагона-ресторана обналичила банковскую карту пассажира
Екатеринбуржец может сесть на три года за то, что выбросил из окна таксу соседа
«Почта России» выпустит открытки с самым дорогим изумрудом, найденным на уральском прииске
В Екатеринбурге ищут 10-летнего школьника, пропавшего во время прогулки
Полиция Екатеринбурга ищет водителя, который сбил пешехода на «зебре» и скрылся
Ради эстафеты огня Универсиады-2019 в центре Екатеринбурга 17 ноября запретят продавать алкоголь
Жителя Каменска-Уральского, убившего своего бывшего одноклассника, лишили свободы на 8 лет
Екатеринбуржцам предлагают разработать уникальную концепцию развития парка Маяковского
На Урале посадили мошенницу, которая под предлогом займов украла у друзей 27 миллионов рублей
Свердловский Арбитражный суд запретил "Спецавтобазе" заключать новые контракты на вывоз мусора