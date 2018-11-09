В выходные на Среднем Урале будет солнечно и морозно

СЕГОДНЯ 07:38 2018-11-09T07:38:05+03:00

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В предстоящие выходные уральцев ожидает пушкинская погода - мороз и солнце. А вот осадки с приходом отрицательных температур прекратятся. Не будет в уик-энд и ветра.

В пятницу, 9 ноября, днем синоптики обещают -8 градусов, переменную облачностью без осадков, ветер западный 1 метр в секунду.

В субботу, 10 ноября, в регионе днем ожидается -8, ночью до -12 градусов. Будет солнечно и по-прежнему без дождя и снега. Ветер северо-западный 2 метра в секунду.

В воскресенье, 11 ноября, днем столбики термометров покажут -8 градусов, ночью похолодает до -13. Будет переменная облачность, ветер западный 3 метра в секунду.

Со следующей недели морозы начнут отступать - в регионе потеплеет до -4 градусов.