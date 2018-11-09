В ЦПКиО Екатеринбурга начали заливать каток
В екатеринбургском парке культуры и отдыха имени Маяковского приступили к подготовке ледового катка. По традиции он расположится на центральной аллее. Накануне рабочие огородили территорию будущего корта, а ночью провели первую заливку.
Фото: Роман Шадрин
- Немного изменим внешнее оформление, в частности добавим освещение, - рассказывает директор парка Роман Шадрин. - Значительно обновили и фонд коньков и приобрели профессиональный станок для их заточки коньков. Обучили специалистов.
Фото: Роман Шадрин
Параллельно в парке полным ходом идет строительство усадьбы Деда Мороза, а также готовятся украшения для елки и фигуры символа года, которые поставят возле горок.