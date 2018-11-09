В ЦПКиО Екатеринбурга начали заливать каток

СЕГОДНЯ 07:10 2018-11-09T07:10:56+03:00

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В екатеринбургском парке культуры и отдыха имени Маяковского приступили к подготовке ледового катка. По традиции он расположится на центральной аллее. Накануне рабочие огородили территорию будущего корта, а ночью провели первую заливку.

Фото: Роман Шадрин

- Немного изменим внешнее оформление, в частности добавим освещение, - рассказывает директор парка Роман Шадрин. - Значительно обновили и фонд коньков и приобрели профессиональный станок для их заточки коньков. Обучили специалистов.

Фото: Роман Шадрин

Параллельно в парке полным ходом идет строительство усадьбы Деда Мороза, а также готовятся украшения для елки и фигуры символа года, которые поставят возле горок.