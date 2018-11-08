2018-11-08T16:58:55+03:00
Общество

На Июльской из-за замены теплосети упала температура горячей воды в домах

Все работы энергетики обещают завершить до 23.00
Данил СВЕЧКОВ
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Работы ведутся без отключения потребителей, сообщают в «ЕТК».Работы ведутся без отключения потребителей, сообщают в «ЕТК».Фото: Алексей БУЛАТОВ
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На улице Июльская специалисты Екатеринбургской теплосетевой компании ведут замену участка теплосети. Причина в том, что трубы стали ветхими.

- Работы ведутся без отключения потребителей: у жителей близлежащих домов снижены параметры тепла и горячего водоснабжения, - сообщают в пресс-службе «Екатеринбургская теплосетевая компания». - На период ремонтных работ отопление и горячее водоснабжение будут обеспечиваться со сниженными параметрами: температура подаваемой воды составит около плюс 50 градусов.

Все работы энергетики планируют завершить до 23.00 четверга.

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