На Июльской из-за замены теплосети упала температура горячей воды в домах

СЕГОДНЯ 16:53 2018-11-08T16:58:55+03:00

Работы ведутся без отключения потребителей, сообщают в «ЕТК». Фото: Алексей БУЛАТОВ

Все работы энергетики обещают завершить до 23.00

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На улице Июльская специалисты Екатеринбургской теплосетевой компании ведут замену участка теплосети. Причина в том, что трубы стали ветхими.

- Работы ведутся без отключения потребителей: у жителей близлежащих домов снижены параметры тепла и горячего водоснабжения, - сообщают в пресс-службе «Екатеринбургская теплосетевая компания». - На период ремонтных работ отопление и горячее водоснабжение будут обеспечиваться со сниженными параметрами: температура подаваемой воды составит около плюс 50 градусов.

Все работы энергетики планируют завершить до 23.00 четверга.