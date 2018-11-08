2018-11-08T17:01:45+03:00
Общество

В десяти городах планеты установят десять огромных матрешек, призывающих провести «ЭКСПО-2025» в Екатеринбурге

Дети разных стран будут кидать в них письма о том, каким они видят город будущего
Данил СВЕЧКОВ
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Такие матрешки уже можно найти в Милане, Шанхае и Кейптауне. Фото: Ксения Хиляева, администрация ЕкатеринбургаТакие матрешки уже можно найти в Милане, Шанхае и Кейптауне. Фото: Ксения Хиляева, администрация Екатеринбурга
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Екатеринбург продолжает бороться за право проведения на своей территории Всемирной выставки «ЭКСПО-2025». Для этого в ключевых городах мира будут установлены десять огромных матрешек, своеобразных «послов» нашей заявки.

- Десять авторских матрешек после презентации в Екатеринбурге отправились по крупнейшим городам мира, чтобы рассказывать про «ЭКСПО» и популяризировать российскую заявку на проведение всемирной выставки, - рассказали в мэрии Екатеринбурга. - Матрешки, сделанные в человеческий рост из металлопластика, не просто фигуры. Во-первых, художественная роспись передает отдельные аспекты нашей культуры, нашего искусства, наших достижений - того, чем гордится наша страна. Во-вторых, это еще и гуманитарный проект. Матрешки полые внутри и по задумке авторов проекта они заполнятся письмами детей из разных стран о том, каким они видят город будущего.

Такие матрешки уже можно найти в Милане, Шанхае и Кейптауне. На очереди Париж, Лондон, Буэнос-Айрес, Брюссель, Дубай, Берлин и Барселона.

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