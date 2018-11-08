2018-11-08T15:47:05+03:00
Экономика

В следующем году на соцподдержку Среднего Урала потратят 46 миллиардов рублей

Большая часть суммы поступит из федерального и областного бюджетов
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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По сравнению с этим годом, сумма инвестиций вырастет на 1,3 миллиарда рублейПо сравнению с этим годом, сумма инвестиций вырастет на 1,3 миллиарда рублейФото: Алексей БУЛАТОВ
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В 2019 году на Среднем Урале на социальную поддержку выделят 46,4 миллиарда рублей. Большая часть суммы - 39 миллиардов - поступит из областного бюджета, еще 6,1 миллиарда направят из федеральной казны. Остальное составят внебюджетные средства, включенные в государственную программу.

- Ежегодно объем расходов по государственным социальным обязательствам увеличивается, повышается уровень социальной защищенности граждан и, как следствие, качество жизни жителей Свердловской области, - отмечает министр социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов.

В приоритетные расходы войдут социальное обслуживание населения, господдержка социально ориентированных некоммерческих организаций, реализация мероприятий комплексной программы «Старшее поколение» и программы «Доступная среда».

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