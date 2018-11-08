2018-11-08T15:22:17+03:00
Происшествия

Участников международного слета урологов в Екатеринбурге поприветствовали упавшим щитом

Конструкция с рекламой российско-китайского конгресса рухнула на автомобиль
Павел ПИВОВАРОВ
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Фото: читатель "Комсомолки"Фото: читатель "Комсомолки"
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Вокруг очередного Конгресса российского общества урологов, который проходит в Екатеринбурге, возник скандал. Возле входа для гостей Российско-китайского форума по урологии упал рекламный щит с информацией о проходящем мероприятии.

По сведениям очевидца, инцидент случился около трех часов дня возле комплекса «Екатеринбург-ЭКСПО», где сегодня состоялась церемония открытия мероприятия.

Металлический щит упал после сильного порыва ветра. Рухнувшая конструкция повредила машину марки «Фольсваген». Во время ЧП хозяина авто, к счастью, не находился в автомобиле.

- XVIII Конгресс РОУ и Российско-Китайский Форум по урологии состоятся 8-10 ноября в Екатеринбурге на базе современного выставочного комплекса «Екатеринбург-ЭКСПО», - гласит надпись на щите.

Фото: читатель "Комсомолки"

Фото: читатель "Комсомолки"

- Недостаточно сильно они конструкцию усилили, - добавил очевидец в беседе с журналистом «Комсомолки».

В оргкомитете форума «КП» не стали комментировать этот инцидент.

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