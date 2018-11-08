Житель Белоярского, чтобы его машину не забрали на штрафстоянку, угрожал сжечь полицейского

СЕГОДНЯ 14:55 2018-11-08T15:04:00+03:00

Изменить размер текста: A A

Житель поселка Белоярский чуть не покалечил инспектора ДПС. Полицейские остановили ВАЗ 37-летнего мужчины в ходе плановой проверки документов. С правами у автомобилиста все было в порядке, но сам он был сильно пьян.

Полицейские начали составлять протокол, сообщив автомобилисту, что ему придется проехать в отделение, а машина пока отправится на штрафстоянку. Однако мужчина не желая расставаться с легковушкой, открыл бензобак и поднес к нему зажигалку, крича, что подожжет ВАЗ.

- После этого он взял из автомобиля баллон с сжиженным газом, открутил вентиль и направил струю в сторону одного из полицейских. Газ попал на форменное обмундирование потерпевшего, а подсудимый, демонстрируя зажигалку, высказал угрозу поджога струи газа, - рассказали в СУ СКР по Свердловской области.

Чтобы избежать трагедии, полицейский отошёл на безопасное расстояние. Когда водитель пришел в себя, его задержали.

Суд оштрафовал горе-водителя на 30 тысяч рублей.