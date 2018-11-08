2018-11-08T15:04:00+03:00
Общество

Житель Белоярского, чтобы его машину не забрали на штрафстоянку, угрожал сжечь полицейского

Мужчина распылил на инспектора газ и стал размахивать зажигалкой
Наталья КСЕНОФОНТОВА
Поделиться:
Горе-автомобилист отделался штрафомГоре-автомобилист отделался штрафомФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Житель поселка Белоярский чуть не покалечил инспектора ДПС. Полицейские остановили ВАЗ 37-летнего мужчины в ходе плановой проверки документов. С правами у автомобилиста все было в порядке, но сам он был сильно пьян.

Полицейские начали составлять протокол, сообщив автомобилисту, что ему придется проехать в отделение, а машина пока отправится на штрафстоянку. Однако мужчина не желая расставаться с легковушкой, открыл бензобак и поднес к нему зажигалку, крича, что подожжет ВАЗ.

- После этого он взял из автомобиля баллон с сжиженным газом, открутил вентиль и направил струю в сторону одного из полицейских. Газ попал на форменное обмундирование потерпевшего, а подсудимый, демонстрируя зажигалку, высказал угрозу поджога струи газа, - рассказали в СУ СКР по Свердловской области.

Чтобы избежать трагедии, полицейский отошёл на безопасное расстояние. Когда водитель пришел в себя, его задержали.

Суд оштрафовал горе-водителя на 30 тысяч рублей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В следующем году на соцподдержку Среднего Урала потратят 46 миллиардов рублей
Участников международного слета урологов в Екатеринбурге поприветствовали упавшим щитом
Под Екатеринбургом полицейские обнаружили тайник с 30 килограммами гашиша
Вкалывают роботы, а не человек: на Урале дроны будут ловить нарушителей ПДД
Пропавшего в Екатеринбурге третьеклассника с Химмаша нашли в торговом центре
В Екатеринбурге в четвертый раз объявлен конкурс на строительство центра «Эрмитаж-Урал»
Опасный рецидив: в метро Екатеринбурга снова сломались «сканеры»
Три тысячи уральцев из-за долгов по капремонту стали невыездными
На екатеринбургский кинофестиваль приедет создатель сериала «Масяня»
Зимой из аэропорта Кольцово можно будет улететь в Барнаул и Томск
Прокуратура проверит законность плана снести в Екатеринбурге жилой дом ради филармонии
В Екатеринбурге директор вагона-ресторана обналичила банковскую карту пассажира
Екатеринбуржец может сесть на три года за то, что выбросил из окна таксу соседа
«Почта России» выпустит открытки с самым дорогим изумрудом, найденным на уральском прииске
В Екатеринбурге ищут 10-летнего школьника, пропавшего во время прогулки
Полиция Екатеринбурга ищет водителя, который сбил пешехода на «зебре» и скрылся
Ради эстафеты огня Универсиады-2019 в центре Екатеринбурга 17 ноября запретят продавать алкоголь
Жителя Каменска-Уральского, убившего своего бывшего одноклассника, лишили свободы на 8 лет
Екатеринбуржцам предлагают разработать уникальную концепцию развития парка Маяковского
На Урале посадили мошенницу, которая под предлогом займов украла у друзей 27 миллионов рублей
Свердловский Арбитражный суд запретил "Спецавтобазе" заключать новые контракты на вывоз мусора