2018-11-08T14:50:26+03:00
Происшествия

Под Екатеринбургом полицейские обнаружили тайник с 30 килограммами гашиша

Хозяину заначки грозит от 15 до 20 лет колонии
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Свердловские полицейские с коллегами из Новосибирска обнаружили под Екатеринбургом тайник с 30 килограммами гашиша и «синтетики». Как сообщил пресс-секретарь регионального главка Валерий Горелых, по ценам черного рынка стоимость товара составляет порядка 60 миллионов рублей. Гиганская закладка была сделана в лесу в районе 297-го километра трассы Пермь - Екатеринбург.

- По факту изъятия крупной партии наркотических веществ сотрудниками Главного следственного управления ГУ МВД России по Свердловской области возбуждено уголовное дело. Наказание предусматривает лишение свободы на срок от 15 до 20 лет. Специалисты УНК регионального полицейского главка устанавливают хозяина криминальной заначки, - добавил полковник Горелых.

С начала этого года сотрудниками свердловского гарнизона полиции на территории области из оборота уже изъято более 200 килограммов различных наркотиков.

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