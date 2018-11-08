2018-11-08T14:30:10+03:00
Общество

Вкалывают роботы, а не человек: на Урале дроны будут ловить нарушителей ПДД

С таким предложением выступили инспекторы ГИБДД
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Беспилотники уже "работают" во многих ведомствахБеспилотники уже "работают" во многих ведомствахФото: Алексей БУЛАТОВ
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На Среднем Урале все больше ведомств задействуют в работе роботов. Например, газовики с попомощью квадрокоптеров проверяют состояние газопроводов, а в Департаменте по охране животного мира беспилотники активно ловят браконьеров, отлично распознавая их даже ночью.

Теперь дроны хотят привлечь и для поимки нарушителей правил дорожного движения. Такое предложение областной Госавтоинспекции озвучил на заседании Заксобрания глава Минтранса Василий Старков. Однако потребуется время, чтобы изучить этот вопрос с юридической точки зрения.

- Приобрести мы, конечно, можем. Тем более, если это повлияет на безопасность дорожного движения, - сказал вице-губернатор Алексей Орлов. - Но надо посмотреть, какие необходимы марки и модели, если ли правовые основания для их применения, потому что к стационарным камерам то и дело возникают вопросы со стороны различных сообществ.

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