Пропавшего в Екатеринбурге третьеклассника с Химмаша нашли в торговом центре

СЕГОДНЯ 12:43 2018-11-08T14:32:23+03:00

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В Екатеринбурге завершились поиски 10-летнего Евгения Левина, пропавшего вчера днем. После школы мальчик пообедал дома и отправился гулять. С тех пор никакой информации о ребенке не было.

По тревоге были подняты десятки полицейских. Спустя сутки правоохранители нашли беглого школяра в торговом центре «Глобус». В присутствии родителей мальчик рассказал инспекторам ПДН, что им с приятелем захотелось «самостоятельности».

- С его слов, днем 7 ноября он с другом ушел гулять по Химмашу, после чего они поехали в ТРЦ, где находились до его закрытия, - рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга. - Потом на общественном транспорте вернулись обратно в микрорайон. Ночь подростки провели, греясь в открытых подъездах, а утром вновь направились в ТРЦ, где их и задержали.

В отношении подростков противоправных действий совершено не было. С родителями проведена профилактическая беседа.

Днем ранее в этом же торговом центре была найдена школьница, сбежавшая из дома в Большом Истоке. Девочка случайно подожгла диван и, испугавшись наказания, решила отсидеться в укромном месте.