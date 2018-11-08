2018-11-08T14:32:23+03:00
Общество

Пропавшего в Екатеринбурге третьеклассника с Химмаша нашли в торговом центре

Из дома ребенок ушел на пару с другом
Наталья КСЕНОФОНТОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Екатеринбурге завершились поиски 10-летнего Евгения Левина, пропавшего вчера днем. После школы мальчик пообедал дома и отправился гулять. С тех пор никакой информации о ребенке не было.

По тревоге были подняты десятки полицейских. Спустя сутки правоохранители нашли беглого школяра в торговом центре «Глобус». В присутствии родителей мальчик рассказал инспекторам ПДН, что им с приятелем захотелось «самостоятельности».

- С его слов, днем 7 ноября он с другом ушел гулять по Химмашу, после чего они поехали в ТРЦ, где находились до его закрытия, - рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга. - Потом на общественном транспорте вернулись обратно в микрорайон. Ночь подростки провели, греясь в открытых подъездах, а утром вновь направились в ТРЦ, где их и задержали.

В отношении подростков противоправных действий совершено не было. С родителями проведена профилактическая беседа.

Днем ранее в этом же торговом центре была найдена школьница, сбежавшая из дома в Большом Истоке. Девочка случайно подожгла диван и, испугавшись наказания, решила отсидеться в укромном месте.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В следующем году на соцподдержку Среднего Урала потратят 46 миллиардов рублей
Участников международного слета урологов в Екатеринбурге поприветствовали упавшим щитом
Житель Белоярского, чтобы его машину не забрали на штрафстоянку, угрожал сжечь полицейского
Под Екатеринбургом полицейские обнаружили тайник с 30 килограммами гашиша
Вкалывают роботы, а не человек: на Урале дроны будут ловить нарушителей ПДД
В Екатеринбурге в четвертый раз объявлен конкурс на строительство центра «Эрмитаж-Урал»
Опасный рецидив: в метро Екатеринбурга снова сломались «сканеры»
Три тысячи уральцев из-за долгов по капремонту стали невыездными
На екатеринбургский кинофестиваль приедет создатель сериала «Масяня»
Зимой из аэропорта Кольцово можно будет улететь в Барнаул и Томск
Прокуратура проверит законность плана снести в Екатеринбурге жилой дом ради филармонии
В Екатеринбурге директор вагона-ресторана обналичила банковскую карту пассажира
Екатеринбуржец может сесть на три года за то, что выбросил из окна таксу соседа
«Почта России» выпустит открытки с самым дорогим изумрудом, найденным на уральском прииске
В Екатеринбурге ищут 10-летнего школьника, пропавшего во время прогулки
Полиция Екатеринбурга ищет водителя, который сбил пешехода на «зебре» и скрылся
Ради эстафеты огня Универсиады-2019 в центре Екатеринбурга 17 ноября запретят продавать алкоголь
Жителя Каменска-Уральского, убившего своего бывшего одноклассника, лишили свободы на 8 лет
Екатеринбуржцам предлагают разработать уникальную концепцию развития парка Маяковского
На Урале посадили мошенницу, которая под предлогом займов украла у друзей 27 миллионов рублей
Свердловский Арбитражный суд запретил "Спецавтобазе" заключать новые контракты на вывоз мусора