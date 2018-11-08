В Екатеринбурге в четвертый раз объявлен конкурс на строительство центра «Эрмитаж-Урал»

СЕГОДНЯ 12:20 2018-11-08T14:35:16+03:00

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Администрация Екатеринбурга уже в четвертый раз объявила конкурс на реконструкцию культурно-просветительского центра «Эрмитаж-Урал». Предыдущие тендеры были признаны несостоявшимися, так как на них не было подано ни одной заявки.

Условия остались прежними. Сумма контракта составляет 217 миллионов рублей. За эти деньги, выделенные из городской казны, подрядчик должен разработать документацию по реконструкции здания, возвести трехэтажный пристрой и провести археологические работы на площадке.

Заявки на участие принимаются до 23 ноября.

Культурно-просветительский центра «Эрмитаж-Урал» расположится в самом центре города. На Вайнера, 11, - сам центр; на Вайнера, 16, - фондохранилище.